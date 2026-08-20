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Nike Air Track-Pants aus Webstoff (ältere Kinder) - Schwarz/Weiß/Weiß

Nike Air

Track-Pants aus Webstoff (ältere Kinder)

30 % Rabatt

Diese Nike Air Track-Pants mit weiter Passform und offenem Saum ist eine Neuauflage eines beliebten Klassikers. Leichtes, wasserabweisendes Nylon sorgt für Strapazierfähigkeit, während Mesh-Futter die Atmungsaktivität unterstützt. In einer Reißverschlusstasche an der Hüfte lassen sich kleine Gegenstände sicher verstauen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
  • Style: IH5978-010

Nike Air

30 % Rabatt

Diese Nike Air Track-Pants mit weiter Passform und offenem Saum ist eine Neuauflage eines beliebten Klassikers. Leichtes, wasserabweisendes Nylon sorgt für Strapazierfähigkeit, während Mesh-Futter die Atmungsaktivität unterstützt. In einer Reißverschlusstasche an der Hüfte lassen sich kleine Gegenstände sicher verstauen.

Vorteile

  • Der elastische Bund mit Kordelzug ermöglicht eine individuell verstellbare Passform.
  • Die Seitentaschen und die Reißverschlusstasche an der Hüfte bieten dir mehrere Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Produktinformationen

  • Body: 100 % Nylon; Futter: 100 % Polyester
  • Seitentaschen
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
  • Style: IH5978-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 150 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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