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Hoch bewertet
Nike Air Max TL 2.5 Schuh (Herren) - Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Schwarz/Wolf Grey

Nike Air Max TL 2.5

Herrenschuh

179,99 €
Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Schwarz/Wolf Grey
Smoke Grey/Schwarz/Dark Smoke Grey/Tough Red
Schwarz/Schwarz/Metallic Silver/Schwarz
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Der Air Max TL 2.5 erweckt einen Favoriten der späten 90er zu neuem Leben und bringt die ikonische, wellenförmige Air Max-Ästhetik zurück. Luftige Textilien verschmilzen mit geschmeidigem Kunstleder für ein klares Finish und die durchgehende Max Air-Dämpfung sorgt bei jedem Schritt für ein federndes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Schwarz/Wolf Grey
  • Style: IO3037-002

Nike Air Max TL 2.5

179,99 €

Der Air Max TL 2.5 erweckt einen Favoriten der späten 90er zu neuem Leben und bringt die ikonische, wellenförmige Air Max-Ästhetik zurück. Luftige Textilien verschmilzen mit geschmeidigem Kunstleder für ein klares Finish und die durchgehende Max Air-Dämpfung sorgt bei jedem Schritt für ein federndes Tragegefühl.

Vorteile

  • Das Obermaterial kombiniert Mesh mit Echtleder und Kunstleder, um Atmungsaktivität und Strapazierfähigkeit zu gewähreisten.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Die Gummi-Außensohle sorgt für strapazierfähige Traktion.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Schwarz/Wolf Grey
  • Style: IO3037-002

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (88)

4.8 Sterne

  • Wunderschön und bequem

    maryam24550477

    Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.

  • Nike air max TL 2.5

    Blc75018

    Envoie rapide et conforme à la description

  • Style and Comfort

    Pbrad

    They look great and are extremely comfortable. They fit perfect and you can walk in them all day. Has quickly become one of my favorite pairs.

Nike Air Max TL 2.5 Schuh (Herren)

Nike Air Max TL 2.5

179,99 €

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