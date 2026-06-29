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Nike Air Max TL 2.5 Premium Schuh (Herren) - Schwarz/Schwarz/Anthracite

Nike Air Max TL 2.5 Premium

Herrenschuh

179,99 €
Schwarz/Schwarz/Anthracite
Weiß/Pure Platinum/Metallic Silver/Dark Obsidian
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Der Air Max TL 2.5 erweckt einen Favoriten der späten 90er zu neuem Leben und bringt die ikonische, wellenförmige Air Max-Ästhetik zurück. Luftige Textilien verschmilzen mit geschmeidigem Kunstleder für ein klares Finish und die durchgehende Max Air-Dämpfung sorgt bei jedem Schritt für ein federndes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Anthracite
  • Style: IM4656-001

Nike Air Max TL 2.5 Premium

179,99 €

Der Air Max TL 2.5 erweckt einen Favoriten der späten 90er zu neuem Leben und bringt die ikonische, wellenförmige Air Max-Ästhetik zurück. Luftige Textilien verschmilzen mit geschmeidigem Kunstleder für ein klares Finish und die durchgehende Max Air-Dämpfung sorgt bei jedem Schritt für ein federndes Tragegefühl.

Vorteile

  • Das Obermaterial kombiniert Mesh mit Echtleder und Kunstleder, um Atmungsaktivität und Strapazierfähigkeit zu gewähreisten.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Die Gummi-Außensohle sorgt für strapazierfähige Traktion.

Produktinformationen

  • Kunstleder-Obermaterial
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Anthracite
  • Style: IM4656-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

4.5 Sterne

  • Muy recomendables

    eloyg12499904

    Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida

  • Scarpe

    RobertoD390483154

    Ottimo prodotto private in camminare risultano molto commode cansiglate

Nike Air Max TL 2.5 Premium Schuh (Herren)

Nike Air Max TL 2.5 Premium

179,99 €

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