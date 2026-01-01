Nike Air Max Moto 2K
Schuh (Babys, Kleinkinder)
Retro. Stylisch. Und vor allem: bequem. Das ist der Air Max Moto 2K. Er wurde von den Laufschuhen der 2000er-Jahre inspiriert und verfügt über luftiges Mesh sowie eine umschließende Dämpfung. Lass sie ihre ersten Schritte mit Style machen.
- Gezeigte Farbe: Cream II/Sail/Fauna Brown
- Style: IQ9432-200
Nike Air Max Moto 2K
Retro. Stylisch. Und vor allem: bequem. Das ist der Air Max Moto 2K. Er wurde von den Laufschuhen der 2000er-Jahre inspiriert und verfügt über luftiges Mesh sowie eine umschließende Dämpfung. Lass sie ihre ersten Schritte mit Style machen.
Vorteile
- Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
- Die Mesh- und Kunstleder-Panels sind leicht und atmungsaktiv.
- Die von den 2000er-Jahren inspirierte Schaumstoff-Mittelsohle sorgt für einen Retro-Look mit modernem Tragekomfort.
- Inspiriert von der klassischen Nike-Ästhetik, speziell für die Füße deiner Kleinen.
Produktinformationen
- Niedrig geschnittener Schuhkragen
- Reflektierende Designdetails
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Elastische Schnürsenkel
- Gezeigte Farbe: Cream II/Sail/Fauna Brown
- Style: IQ9432-200
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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