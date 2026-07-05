Air Jordan 85 T-Shirt mit Grafikprint (Herren)

Sehr chic und bequem
HeikoK130691386
Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.
Repräsentiere stolz dein Team mit diesem auffälligen GOAT-T-Shirt aus bequemer Baumwolle für ganztägigen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit.
Air Jordan 85
Repräsentiere stolz dein Team mit diesem auffälligen GOAT-T-Shirt aus bequemer Baumwolle für ganztägigen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Sehr chic und bequem
HeikoK130691386
Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.
Go Brazil!
Brazil
[This review was collected as part of a promotion.] Love the color and quality of the shirt. We live in Brazil and you can’t live there without being a fan!
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Great shirt
Maureen
[This review was collected as part of a promotion.] Great qualify shirt and price! Didn’t want to buy a jersey this is a great option and super quality
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Air Jordan 85