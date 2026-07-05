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Air Jordan 85 T-Shirt mit Grafikprint (Herren) - Varsity Maize/Lucky Green

Air Jordan 85

Herren-T-Shirt mit Grafik

39,99 €
Varsity Maize/Lucky Green
Old Royal
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Repräsentiere stolz dein Team mit diesem auffälligen GOAT-T-Shirt aus bequemer Baumwolle für ganztägigen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit.


  • Gezeigte Farbe: Varsity Maize/Lucky Green
  • Style: II5387-741

Air Jordan 85

39,99 €

Repräsentiere stolz dein Team mit diesem auffälligen GOAT-T-Shirt aus bequemer Baumwolle für ganztägigen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit.

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Varsity Maize/Lucky Green
  • Style: II5387-741

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Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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Bewertungen (5)

5 Sterne

  • Sehr chic und bequem

    HeikoK130691386

    Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.

  • Go Brazil!

    Brazil

    [This review was collected as part of a promotion.] Love the color and quality of the shirt. We live in Brazil and you can’t live there without being a fan!

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

  • Great shirt

    Maureen

    [This review was collected as part of a promotion.] Great qualify shirt and price! Didn’t want to buy a jersey this is a great option and super quality

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 85 T-Shirt mit Grafikprint (Herren)

Air Jordan 85

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