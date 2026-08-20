Air Jordan 85 T-Shirt (Herren)

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Air Jordan 85
Herren-T-Shirt
34,99 €
Dieses klassische T-Shirt aus bequemer Baumwolle bietet ein weiches Tragegefühl, das sich ideal für den Alltag eignet.
- Gezeigte Farbe: Old Royal
- Style: IF3910-417
Air Jordan 85
34,99 €
Dieses klassische T-Shirt aus bequemer Baumwolle bietet ein weiches Tragegefühl, das sich ideal für den Alltag eignet.
Produktinformationen
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Old Royal
- Style: IF3910-417
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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