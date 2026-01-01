Air Jordan 1 Mid SE
Schuh (ältere Kinder)
Der AJ1 steht immer für maximalen Style. Strapazierfähige Materialien und frische Farben verleihen der Legende einen modernen Touch und halten die Oldschool-Magie von Jordan am Leben. Die Nike Air-Dämpfung sorgt für den Tragekomfort, den du beim Laufen, Springen und Spielen benötigst.
- Gezeigte Farbe: Sweet Beet/Off Noir/Weiß/Desert Pink
- Style: IO2066-600
Air Jordan 1 Mid SE
Der AJ1 steht immer für maximalen Style. Strapazierfähige Materialien und frische Farben verleihen der Legende einen modernen Touch und halten die Oldschool-Magie von Jordan am Leben. Die Nike Air-Dämpfung sorgt für den Tragekomfort, den du beim Laufen, Springen und Spielen benötigst.
Vorteile
- Echt- und Kunstleder sorgen für Strapazierfähigkeit und Struktur.
- Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
- Die weiche Mittelsohle aus Schaumstoff ermöglicht eine federleichte Dämpfung.
- Die Gummi-Außensohle ermöglicht zuverlässige Traktion.
Produktinformationen
- Klassische Schnürsenkel
- Jumpman Zungenlabel
- Wings-Logo am Schuhkragen
- Gezeigte Farbe: Sweet Beet/Off Noir/Weiß/Desert Pink
- Style: IO2066-600
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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