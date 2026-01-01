Air Jordan 1 Mid SE
Damenschuh
Der Air Jordan 1 Mid SE verleiht dir einen markanten Look. Er besteht aus hochwertigem Leder und verleiht einem zeitlosen Favoriten mit einem aktualisierten Farbschema einen frischen Look.
- Gezeigte Farbe: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Style: DO7440-821
Air Jordan 1 Mid SE
FRISCHE FARBEN FÜR EINEN FAVORITEN.
Der Air Jordan 1 Mid SE verleiht dir einen markanten Look. Er besteht aus hochwertigem Leder und verleiht einem zeitlosen Favoriten mit einem aktualisierten Farbschema einen frischen Look.
Vorteile
- Vollnarbenleder im Obermaterial sorgt für klassischen Style und Strapazierfähigkeit.
- Das gekapselte Air-Element im Fersenbereich sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
Produktinformationen
- Geprägtes Wings-Logo auf der Seite
- Gesticktes Swoosh-Logo
- Gummi-Traktion
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Gezeigte Farbe: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Style: DO7440-821
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Air Jordan 1 Mid SE