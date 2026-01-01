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Air Jordan 1 Mid Schuh (Herren) - Schwarz/Cool Grey/Light Armory Blue/Schwarz

Air Jordan 1 Mid

Schuh (Herren)

139,99 €
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Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Cool Grey/Light Armory Blue/Schwarz
  • Style: IU7672-001

Air Jordan 1 Mid

139,99 €

Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.

Produktinformationen

  • Lederobermaterial
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Mid Top-Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Cool Grey/Light Armory Blue/Schwarz
  • Style: IU7672-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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