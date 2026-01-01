Air Jordan 1 Low SE
Herrenschuh
Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Style: IO2049-100
Air Jordan 1 Low SE
Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.
Vorteile
- Das gekapselte Air-Sole-Element gewährleistet leichtgewichtige Dämpfung.
- Das Obermaterial aus echtem gewährleistet Strapazierfähigkeit und einen hochwertigen Look.
- Die Vollgummi-Außensohle verbessert die Traktion auf den verschiedensten Belägen.
Produktinformationen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Klassische Schnürsenkel
- Gezeigte Farbe: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Style: IO2049-100
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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