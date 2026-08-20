Air Jordan 1 Low SE
Damenschuh
Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Diese Version besticht durch gewebte Texturen und sommerliche Farben und überzeugt mit einem saisonalen Refresh, der perfekt zu jedem Outfit passt.
- Gezeigte Farbe: Sail/Olive Aura/Pearl White/Iced Carmine
- Style: II0569-100
Air Jordan 1 Low SE
Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Diese Version besticht durch gewebte Texturen und sommerliche Farben und überzeugt mit einem saisonalen Refresh, der perfekt zu jedem Outfit passt.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Leder gewährt Strapazierfähigkeit und Struktur.
- Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
- Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.
Produktinformationen
- Gezeigte Farbe: Sail/Olive Aura/Pearl White/Iced Carmine
- Style: II0569-100
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Air Jordan 1 Low SE