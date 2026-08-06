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Nike Air Force 1 '07 Schuh (Herren) - Weiß/Fir/Cool Grey/Cool Grey

Nike Air Force 1 '07

Herrenschuh

119,99 €
Weiß/Fir/Cool Grey/Cool Grey
Schwarz/Anthracite
College Grey/Newsprint
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Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Beim Air Force 1 trifft klassisches Design auf Echt- und Kunstleder für einen frischen, cleanen Look.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Style: IX0349-100

Nike Air Force 1 '07

119,99 €

Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Beim Air Force 1 trifft klassisches Design auf Echt- und Kunstleder für einen frischen, cleanen Look.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Echt- und Kunstleder mit perforiertem Zehenbereich ist atmungsaktiv und bequem.
  • Ein Nike Air-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Die Gummi-Außensohle mit klassischen Drehpunkten sorgt für Traktion und Strapazierfähigkeit.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Style: IX0349-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

5 Sterne

  • Belle

    LucaM736848825

    Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano

  • Good value for money

    oscar776416671

    Very good quality 100% worth the money also very comfortable

  • Farbdetails sind klasse.

    PhilippS849606234

    Klasse Schuh mit diskreten Details. Bequem wie immer.

Nike Air Force 1 '07 Schuh (Herren)

Nike Air Force 1 '07

119,99 €

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