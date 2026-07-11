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Hoch bewertet
Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“ Schuhe (Herren) - Weiß/University Red/University Red/Midnight Navy

Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“

Schuh (Herren)

119,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“ Schuhe (Herren) - Weiß/University Red/University Red/Midnight Navy
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Unterstütze U.S. Soccer, während du die größte Bühne des Sports mit legendärem Streetwear-Style feierst. Wie alle LV8s besticht auch dieser durch eine klassische 80er-Jahre-Konstruktion, eine dezente Plateausohle und ein elegantes Obermaterial aus Leder. Im Gegensatz zu anderen Modellen ehrt er mit einem aufgestickten Mannschaftswappen die Farben Rot, Weiß und Blau.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Style: IQ0407-100

Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“

119,99 €

Unterstütze U.S. Soccer, während du die größte Bühne des Sports mit legendärem Streetwear-Style feierst. Wie alle LV8s besticht auch dieser durch eine klassische 80er-Jahre-Konstruktion, eine dezente Plateausohle und ein elegantes Obermaterial aus Leder. Im Gegensatz zu anderen Modellen ehrt er mit einem aufgestickten Mannschaftswappen die Farben Rot, Weiß und Blau.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder mit perforiertem Zehenbereich ist atmungsaktiv und bequem.
  • Das Nike Air-Element gewährleistet eine leichtgewichtige Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle mit klassischen Drehpunkten sorgt für Traktion und Strapazierfähigkeit.

Produktinformationen

  • Gepolsterter Schuhkragen
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gezeigte Farbe: Weiß/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Style: IQ0407-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (19)

4.8 Sterne

  • Air force schoenen zijn tijdloos!

    Berry67197578

    Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.

  • As always great shoe

    RobH818882133

    Just like all my other Air Force shoes they fit perfectly. The swoosh has a little sprinkle in it.i can wear these all day long, even in warm circumstances.

  • DianaR195723293

    Mooi metallic blauwe swoos, jammer van die usb vlag op de achterzijde.

Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“ Schuhe (Herren)

Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“

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