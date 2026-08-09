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Nike Air Force 1 '07 Edge Herrenschuh - Weiß/Metallic Silver/Weiß

Nike Air Force 1 '07 Edge

Herrenschuh

129,99 €
Nike Air Force 1 '07 Edge Herrenschuh - Weiß/Metallic Silver/Weiß
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Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Dieser Air Force 1 aus geschmeidigem Leder mit Stern-Applikation und silberfarbenem Dubrae verleiht deinem Look das gewisse Etwas.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Metallic Silver/Weiß
  • Style: IM5750-100

Nike Air Force 1 '07 Edge

129,99 €

Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Dieser Air Force 1 aus geschmeidigem Leder mit Stern-Applikation und silberfarbenem Dubrae verleiht deinem Look das gewisse Etwas.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder mit perforiertem Zehenbereich ist atmungsaktiv und bequem.
  • Das Nike Air-Element gewährleistet eine leichtgewichtige Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle mit klassischen Drehpunkten sorgt für Traktion und Strapazierfähigkeit.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gepolsterter Schuhkragen
  • Dubrae in Metallic Silver
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Metallic Silver/Weiß
  • Style: IM5750-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

5 Sterne

  • Will always be a go to classic in all white.

    AhmedH321107780

    Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!

  • A Cool Twist on a Classic

    DagA299837031

    Virkelig flotte og behagelige sneakers med et cool design, uden at det bliver for meget. Helt perfekte!

  • Chris254503625

    You just gotta love these shoes.

Nike Air Force 1 '07 Edge Herrenschuh

Nike Air Force 1 '07 Edge

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