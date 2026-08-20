Recyclingmaterialien
Nike After Dark Tour
Dri-FIT unstrukturierte Club-Cap
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Diese verstellbare Club-Cap feiert die Nike After Dark Tour, eine Serie von Frauenrennen mit nächtlichen Lauf-Events in Städten auf der ganzen Welt. Sie sorgt mit Nike Dri-FIT-Material und einem integrierten Schweißband für trockenen Tragekomfort bei Tag und Nacht.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Reflective Silver
- Style: IF3582-010
Nike After Dark Tour
Diese verstellbare Club-Cap feiert die Nike After Dark Tour, eine Serie von Frauenrennen mit nächtlichen Lauf-Events in Städten auf der ganzen Welt. Sie sorgt mit Nike Dri-FIT-Material und einem integrierten Schweißband für trockenen Tragekomfort bei Tag und Nacht.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Alle Club-Caps sorgen mit mittlerer Höhe den ganzen Tag für Style.
Produktinformationen
- Umstickte Ösen
- Schnalle aus Metall
- Body: 100 % Polyester; Futter: 100 % Polyester
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Reflective Silver
- Style: IF3582-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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