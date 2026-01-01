Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren)

Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Lauf-Singlet für Herren
Dieses für den Wettkampf konzipierte Singlet sorgt dafür, dass du bis zur Ziellinie einen kühlen Kopf bewahrst. Das leichte Material ist mit unserer modernen, schweißableitenden Technologie und gezielter Belüftung ausgestattet, um die Atmungsaktivität zu verbessern.
- Gezeigte Farbe: Bright Spruce
- Style: IX1203-373
Nike AeroSwift
Dieses für den Wettkampf konzipierte Singlet sorgt dafür, dass du bis zur Ziellinie einen kühlen Kopf bewahrst. Das leichte Material ist mit unserer modernen, schweißableitenden Technologie und gezielter Belüftung ausgestattet, um die Atmungsaktivität zu verbessern.
Vorteile
- Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
- Gebondete Nähte an den Armausschnitten und am Kragen fühlen sich supergeschmeidig an.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Bright Spruce
- Style: IX1203-373
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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