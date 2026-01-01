Nike ACG "Mystery Lights" Storm-FIT ADV Weste

Nike ACG "Mystery Lights"

449,99 €

Die Weste schützt dich dank GORE-TEX-Material und Nike Storm-FIT ADV-Technologie vor Wind und Regen. Die dreilagige Konstruktion besteht aus einer wasserdichten Membran, die zwischen einem strapazierfähigen Außenmaterial und einem Innenfutter eingebettet ist.

Inspiriert vom Himmel

Der Big Bend National Park ist ein weitläufiges Gebiet, gelegen in der Chihuahua-Wüste im Westen von Texas. Während es in der Gegend meist so dunkel ist, wie nirgends sonst im Land, wird die Dunkelheit jedoch von Marfa-Lichtern durchbrochen – geisterhaften Kugeln, die über der Wüste leuchten. Diese Lichter haben der Kollektion ihren Namen verliehen.

Erweiterter Schutz

Das wasserdichte GORE-TEX-Material hält dich trocken, damit du dich voll und ganz auf das Abenteuer konzentrieren kannst. Die Nike Storm-Fit ADV-Technologie kombiniert wind- und wasserdichtes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und sorgt so für Tragekomfort bei widrigen Bedingungen. Wasserdichte Reißverschlüsse bieten zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter.

Bereit für den Wintersport

Die Knöchel sind mit Schneegamaschen mit Reißverschluss, elastischen Bündchen und Druckknöpfen ausgestattet, die sich an deinen Schuhen befestigen lassen. Das schweißableitende Mesh-Futter sorgt für trockenen Tragekomfort. Die Reißverschlusstaschen für die Hände und die vielseitigen Vordertaschen haben ein weiches, warmes Futter.

Bereit fürs Abenteuer

Die weite Passform fühlt sich am Gesäß, an den Oberschenkeln und an den Beinen locker an. Mit den verstellbaren Klettverschlüssen am Bund kannst du die Passform einstellen.