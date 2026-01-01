Recyclingmaterialien
Nike ACG "Mystery Lights"
Storm-FIT ADV Weste
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Die Weste schützt dich dank GORE-TEX-Material und Nike Storm-FIT ADV-Technologie vor Wind und Regen. Die dreilagige Konstruktion besteht aus einer wasserdichten Membran, die zwischen einem strapazierfähigen Außenmaterial und einem Innenfutter eingebettet ist.
- Gezeigte Farbe: Safety Orange/Mosswood Brown/Schwarz/Mosswood Brown
- Style: HV1127-819
Nike ACG "Mystery Lights"
Die Weste schützt dich dank GORE-TEX-Material und Nike Storm-FIT ADV-Technologie vor Wind und Regen. Die dreilagige Konstruktion besteht aus einer wasserdichten Membran, die zwischen einem strapazierfähigen Außenmaterial und einem Innenfutter eingebettet ist.
Inspiriert vom Himmel
Der Big Bend National Park ist ein weitläufiges Gebiet, gelegen in der Chihuahua-Wüste im Westen von Texas. Während es in der Gegend meist so dunkel ist, wie nirgends sonst im Land, wird die Dunkelheit jedoch von Marfa-Lichtern durchbrochen – geisterhaften Kugeln, die über der Wüste leuchten. Diese Lichter haben der Kollektion ihren Namen verliehen.
Erweiterter Schutz
Das wasserdichte GORE-TEX-Material hält dich trocken, damit du dich voll und ganz auf das Abenteuer konzentrieren kannst. Die Nike Storm-Fit ADV-Technologie kombiniert wind- und wasserdichtes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und sorgt so für Tragekomfort bei widrigen Bedingungen. Wasserdichte Reißverschlüsse bieten zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter.
Bereit für den Wintersport
Die Knöchel sind mit Schneegamaschen mit Reißverschluss, elastischen Bündchen und Druckknöpfen ausgestattet, die sich an deinen Schuhen befestigen lassen. Das schweißableitende Mesh-Futter sorgt für trockenen Tragekomfort. Die Reißverschlusstaschen für die Hände und die vielseitigen Vordertaschen haben ein weiches, warmes Futter.
Bereit fürs Abenteuer
Die weite Passform fühlt sich am Gesäß, an den Oberschenkeln und an den Beinen locker an. Mit den verstellbaren Klettverschlüssen am Bund kannst du die Passform einstellen.
Weitere Vorteile
Mit der "Mystery Lights" Jacke kombinierbar.
Produktinformationen
- Aufgesticktes ACG-Logo
- Innenliegender "Mystery Lights"-Storytelling-Patch
- ACG-Tribiner
- Body: 100 % Polyester; Überzüge: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester Einsatzfutter: 85 % Polyester / 15 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Safety Orange/Mosswood Brown/Schwarz/Mosswood Brown
- Style: HV1127-819
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 187 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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