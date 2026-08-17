ACG LDV Schuh (Herren)

Federschuh in Rot
Enrico841255912
überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben
Bevor ACG zu ACG wurde, erklomm der LDV bereits die Gipfel. Ursprünglich war der LDV ein Langstreckenlaufschuh, der jedoch durch einige Verbesserungen an der Strapazierfähigkeit für den Trail optimiert wurde. Der Schuh, den du heute bekommst, verfügt nach wie vor über das atmungsaktive Mesh und die griffige Waffelprofil-Außensohle, ist aber jetzt Teil von ACG. Lang lebe der Long Distance Vector.
ACG LDV
Bevor ACG zu ACG wurde, erklomm der LDV bereits die Gipfel. Ursprünglich war der LDV ein Langstreckenlaufschuh, der jedoch durch einige Verbesserungen an der Strapazierfähigkeit für den Trail optimiert wurde. Der Schuh, den du heute bekommst, verfügt nach wie vor über das atmungsaktive Mesh und die griffige Waffelprofil-Außensohle, ist aber jetzt Teil von ACG. Lang lebe der Long Distance Vector.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.6 Sterne
Federschuh in Rot
Enrico841255912
überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben
A great simple ACG
twjaynes
Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe
Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.
Nacho Saera
Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.
ACG LDV