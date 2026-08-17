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Hoch bewertet
ACG LDV Schuh (Herren) - Wolf Grey/Summit White/Weiß/Marineblau

ACG LDV

Herrenschuh

129,99 €
Wolf Grey/Summit White/Weiß/Marineblau
Varsity Red/Sail/Weiß/Wolf Grey
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Bevor ACG zu ACG wurde, erklomm der LDV bereits die Gipfel. Ursprünglich war der LDV ein Langstreckenlaufschuh, der jedoch durch einige Verbesserungen an der Strapazierfähigkeit für den Trail optimiert wurde. Der Schuh, den du heute bekommst, verfügt nach wie vor über das atmungsaktive Mesh und die griffige Waffelprofil-Außensohle, ist aber jetzt Teil von ACG. Lang lebe der Long Distance Vector.


  • Gezeigte Farbe: Wolf Grey/Summit White/Weiß/Marineblau
  • Style: IF2857-001

ACG LDV

129,99 €

Bevor ACG zu ACG wurde, erklomm der LDV bereits die Gipfel. Ursprünglich war der LDV ein Langstreckenlaufschuh, der jedoch durch einige Verbesserungen an der Strapazierfähigkeit für den Trail optimiert wurde. Der Schuh, den du heute bekommst, verfügt nach wie vor über das atmungsaktive Mesh und die griffige Waffelprofil-Außensohle, ist aber jetzt Teil von ACG. Lang lebe der Long Distance Vector.

Vorteile

  • Obermaterial aus Mesh für Strapazierfähigkeit und Atmungsaktivität.
  • Die Waffel-Außensohle aus Gummi sorgt für strapazierfähige Traktion und traditionellen Style.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Wolf Grey/Summit White/Weiß/Marineblau
  • Style: IF2857-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (24)

4.6 Sterne

  • Federschuh in Rot

    Enrico841255912

    überragender Schuh... topp Qualität, leicht, und tolle Farben

  • A great simple ACG

    twjaynes

    Great ,comfy and simple. Love this shoe, it’s fits perfect and breathes great. I wear them on my walks or when I ride my bike. Roomy in the toe box but still secure. Versatile shoe

  • Perfecto equilibrio entre una zapatilla técnica y de vestir.

    Nacho Saera

    Cómodas desde la primera puesta, ligeras, resistentes y con una gran estética.

ACG LDV Schuh (Herren)

ACG LDV

129,99 €

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