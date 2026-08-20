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Recyclingmaterialien
Nike Ace
Dri-FIT-Schirmmütze
19,99 €
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Diese unstrukturierte Schirmmütze aus elastischem, schweißableitendem Material bietet kühlen, frischen Tragekomfort, damit du die warmen Tage auf dem Platz genießen kannst.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite/Schwarz
- Style: HJ3689-100
Nike Ace
19,99 €
Diese unstrukturierte Schirmmütze aus elastischem, schweißableitendem Material bietet kühlen, frischen Tragekomfort, damit du die warmen Tage auf dem Platz genießen kannst.
Vorteile
- Alle Ace-Schirmmützen haben ein flaches Design und schützen vor der Sonne.
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Das in alle Richtungen dehnbare Material aus einer Polyester-Mischung ist leicht und atmungsaktiv.
- Der einfach verstellbare Klettverschluss ermöglicht eine perfekte Passform.
Produktinformationen
- Unstrukturierte Passform
- Schweißband
- Body: 91 % Polyester / 9 % Elastan; Schweißband: 91 % Polyester/9 % Elastan
- Nicht waschen
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite/Schwarz
- Style: HJ3689-100
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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Nike Ace
19,99 €