Nike Academy Elite
Fußball
Der Academy Elite Fußball wurde mit unserer innovativen OMNISculpt-Technologie hergestellt und verfügt über Kerben, die in die Hülle eingeprägt sind, um Schuss für Schuss eine präzisere Flugbahn zu ermöglichen. Dank der innovativen 4-Panel-Konstruktion hat der Ball größere Sweetspots und die Ballform bleibt erhalten.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz
- Style: IQ0639-100
Nike Academy Elite
Der Academy Elite Fußball wurde mit unserer innovativen OMNISculpt-Technologie hergestellt und verfügt über Kerben, die in die Hülle eingeprägt sind, um Schuss für Schuss eine präzisere Flugbahn zu ermöglichen. Dank der innovativen 4-Panel-Konstruktion hat der Ball größere Sweetspots und die Ballform bleibt erhalten.
Produktinformationen
- 47 % Gummi / 34 % Polyurethan (PU) / 14 % Polyester / 3 % Nylon / 2 % Rayon
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz
- Style: IQ0639-100
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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