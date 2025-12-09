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Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingshose (ältere Kinder) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike Academy

Dri-FIT-Fußball-Trainingshose (ältere Kinder)

37,99 €
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Diese leichte Hose bietet Tragekomfort, während du an deinen Skills feilst. Unsere Dri-FIT-Technologie und die seitlichen Mesh-Einsätze sorgen dafür, dass du im Spiel bleibst, ohne zu überhitzen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: HJ3711-010

Nike Academy

37,99 €

Diese leichte Hose bietet Tragekomfort, während du an deinen Skills feilst. Unsere Dri-FIT-Technologie und die seitlichen Mesh-Einsätze sorgen dafür, dass du im Spiel bleibst, ohne zu überhitzen.

Vorteile

  • Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet, und hält dich so angenehm trocken.
  • Ein elastischer Bund mit Kordelzug ermöglicht eine perfekte Passform.
  • Die Mesh-Seiteneinsätze bieten ein luftiges Tragegefühl.
  • Im oberen Beinbereich wurde atmungsaktives Mesh und im unteren Beinbereich weicher, leichter Taft verwendet.

Produktinformationen

  • Body/Mesh: 100 % Polyester
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastische Bündchen
  • Aufgesticktes Swoosh-Logo
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: HJ3711-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 140 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (2)

3.5 Sterne

  • Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f

    questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso

  • david604418342

    Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité

Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingshose (ältere Kinder)

Nike Academy

37,99 €

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