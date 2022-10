Nun konzentrierte sich das Team auf die beste Anordnung des Reißverschlusses. Dabei sollte das legendäre, klassische Design des Force ruhig aufgebrochen werden. "Statt zu versuchen, ein neues Element so dezent wie möglich in das vorhandene Design einzufügen, wollten wir es so auffällig wie möglich gestalten – beinahe wie einen harten Eingriff in den Schuh. Jetzt stehen die Enden des schräg angebrachten Reißverschlusses oben und unten hervor, was dem Schuh einen coolen, unfertigen Look verleiht."