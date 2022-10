Zudem hat für Don die Nike Tagline 'Just Do It' eine sehr große Bedeutung. Schon in frühen Jahren hat er sie für sich in sein eigenes Logo 'Just Do(n) It' umfunktioniert. „Ein Traum wird wahr. Kaum zu fassen – das Wortspiel 'Just Don It' begleitet mich schon seit Ewigkeiten. Ich habe es auf T-Shirts, Sticker und alles Mögliche geschrieben. Und den Swoosh liebe ich, seit ich denken kann.“ Und jetzt, wo Don offiziell an einem Nike Schuh gearbeitet hat, nutze er die Gelegenheit und ergänzte den Fersenbereich um sein Just Don x Swoosh-Logo.