The Roc. Roc-a-Fella. Rock-a-fella. The R-O-C. Egal, unter welchem Namen man dieses Phänomen kennt, es ist aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Das Logo? Kenn jeder. Egal, wo es auftaucht, es steht immer für Größe und für den Schweiß und die Tränen all jener Menschen, die es zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und ein Ort, an dem das Logo unsterblich geworden ist, ist der White-On-White Air Force 1. Der Air Force 1 war ein Geschenk an Roc-a-Fella Records im Jahr 2000, doch er war schon lange zuvor Teil der Crew. Es gab ihn schon, bevor The Roc die Bühne betrat, und wurde das Bindeglied der verschiedenen Wurzeln des Imperiums.