Die 13 besten Bodyweight-Übungen für Workouts ohne Equipment – erklärt von Expert:innen

Wie leicht glauben wir, dass Krafttraining nur möglich ist, wenn man Gewichte hebt. In Wahrheit gibt es zahllose Bodyweight-Übungen, die du ohne Equipment durchführen kannst und die deine Kraft, Balance und Beweglichkeit verbessern.

"Jeder und jede auf jedem Fitnesslevel kann sich mit einem reinen Bodyweight-Übungsprogramm herausfordern und davon profitieren", so Christine Torde, eine NASM-zertifizierte Personal Trainerin und Coach bei Body Space Fitness in New York City. Bodyweight-Übungen sind sehr gut geeignet für Anfänger:innen und auch erfahrene Sportler:innen, die etwas Neues zum ersten Mal ausprobieren. Wenn du eine Übung erstmal ohne Gewichte richtig ausführst, wird sie noch effektiver (auch sicherer) für dich und Gewichte kannst du später einfach dazu nehmen.

Bodyweight-Übungen verdienen einen Platz in deiner Trainingsroutine, auch wenn du schon Profi bist.

"Mit Bodyweight-Übungen kannst du dein Training abwechslungsreicher gestalten und mehr aus dir herausholen", so Or Artzi, eine NASM-zertifizierte Fitnesstrainerin für Einzelpersonen und Gruppen. "Das Beste daran ist, dass du jede Übung anspruchsvoller oder einfacher gestalten kannst und so unbegrenzte Möglichkeiten zum Experimentieren und bei der Ausführung hast."

Mit Bodyweight-Übungen können laut Torde neben der Kraft auch korrekte Bewegungsabläufe, Mobilität und Stabilität trainiert werden. Nimm sie zusammen mit Übungen mit Gewichten oder Widerstandsbändern in deine Routine auf, um dein Programm abwechslungsreich zu gestalten und deinen Körper immer wieder neu herauszufordern. Sie eignen sich auch hervorragend als Warm-up.

Hier findest du Tordes und Artzis Bodyweight-Lieblingsübungen, die du ohne Equipment durchführen kannst. Wir haben sie nach Körperbereichen unterteilt, aber sie alle trainieren eigentlich den ganzen Körper, da viele Muskelgruppen gleichzeitig aktiviert werden – auch deine Core-Muskeln.