Das beste Anfänger-Equipment für Wasser-Aerobic

Wasser-Aerobic für Anfänger:innen: Die beste Ausrüstung für dein Workout
Einkaufs-Guide
Schau dir acht Equipment-Teile für Wasser-Aerobic an, die nach Aussage einer Wasser-Aerobic-Trainerin deine Workouts im Pool verbessern.
Wasser-Workouts haben viele verschiedene Vorteile – es sind Aktivitäten mit geringer bis gar keiner Belastung, die Druck von den Gelenken nehmen. Zudem sind sie eine großartige Crosstraining-Option, wenn du deinem Körper eine Pause von Sportarten mit hoher Belastung gönnen möchtest.
Wasser-Aerobic umfasst Aerobic-Übungen (oder Cardio) im Wasser, darunter Varianten von Cardio-Übungen an Land, wie z. B. Gehen, Jumping Jacks und Arm- und Beinheben. Wasser-Aerobic kann auch eine Art Widerstandstraining darstellen. Wasser erzeugt mehr Widerstand als Luft. Daher kannst du bei Workouts im Wasser Kraft und Ausdauer aufbauen, ohne die Gelenke zu sehr zu belasten.
"Man muss bedenken, dass man meistens seine eigene Widerstandsstufe erzeugt", meint Courtney Virden, eine Wasser-Aerobic-Trainerin aus Calabasas, Kalifornien. "Wenn man sich langsam bewegt, trifft man auf wenig Widerstand, aber bei schnelleren Bewegungen entsteht eine enorme Menge an Widerstand."
Um deine Übungen im Pool zu optimieren, empfiehlt Virden verschiedenes Equipment für Wasser-Aerobic, um das Workout noch anspruchsvoller zu machen. Sieh dir die Empfehlungen an, damit deine Wasser-Workouts mit coolem und funktionalem Equipment abwechslungsreich (und effektiv) bleiben.
8 Ausrüstungs-Essentials für Wasser-Aerobic
1. Badeanzug
Das Wichtigste zuerst: Zieh dir Performance-Bademode an, um dich für dein Wasser-Workout vorzubereiten. Nike bietet ein Sortiment an Bademode für Damen und Herren, darunter einteilige Badeanzüge, Bikinis, Badeshorts, Jammers und Schwimmslips. Kombiniere deinen Badeanzug für besseren Sonnenschutz mit einem Hydroguard-Schwimmshirt – und creme unbedeckte Körperpartien mit Sonnenschutz ein.
2. Schwimmgurt
Viele Läufer:innen (oder andere Ahtlet:innen in Sportarten mit hoher Belastung) lernen Pool-Running meist nach einer Verletzung kennen. Pool-Running ist eine Alternative mit geringer Belastung zum Laufen auf der Straße und kann ein nützlicher Teil von Regeneration und Reha sein.
"Mithilfe eines [Schwimm-] Gurtes kann man in tiefem Wasser treiben. Und bei vielen Übungen muss man die tiefliegenden Bauchmuskeln einsetzen, um aufrecht zu bleiben", so Virden. "Außerdem ermöglicht er dynamischere Bewegungen im Wasser."
Neben Pool-Running und -Walking kannst du auch plyometrische Übungen ausprobieren. Bei diesem Training geht es um den Aufbau von Kraft und Explosivität und es beinhaltet Springen, um in kurzen Zeitintervallen maximale Kraft auszuüben. An Land beanspruchen plyometrische Sprünge die Gelenke, aber im Wasser kannst du sie ohne Belastung des Körpers durchführen.
"Man kann plyometrische Sprünge im seichten Wasser und Gehen oder Laufen im seichten oder tiefen Wasser mit einem Schwimmgurt durchführen", ergänzt Virden. "Alle Level können [plyometrische Übungen] machen, Anfänger:innen sind nur nicht so explosiv wie jemand, der bereits Sprungübungen gemacht hat. Das Wasser hilft dabei, die Belastung der Gelenke beim Springen erheblich zu reduzieren."
3. Trainingshanteln
Laut Virden sorgen Pool-Trainingshanteln für mehr Widerstand beim Training im Wasser, was den Aufbau von Kraft und Ausdauer unterstützt. Du kannst Ruderbewegungen, Schritte nach vorne und Bizeps-Curls mit Hanteln machen. Virden empfiehlt, im Pool kreativ zu werden. Du kannst im Wasser Übungen machen, die du sonst an Land machst. Und mit den Hanteln wird das Workout noch anspruchsvoller (wenn du das möchtest).
4. Schwimmschuhe
Schwimmschuhe sind eine andere Art von Gewicht, das Virden für Pool-Workouts empfiehlt. Da sie an den Füßen getragen werden, bieten sie Widerstand für die Stärkung des Unterkörpers und damit ähnliche Vorteile wie die Pool-Trainingshanteln für den Oberkörper.
Wie bei Übungen mit Hanteln oder Körpergewicht gilt: Je schneller du eine Übung mit Schwimmschuhen durchführst, desto mehr Widerstand erzeugst du im Wasser. Achte auf die richtige Technik, wenn du die Übungen schneller machst.
5. Schwimmbrett
Wenn du keinen Schwimmgürtel, aber ein Schwimmbrett hast, kannst du es zur effektiven Stärkung deiner Beinmuskulatur nutzen, während du ein effektives Cardio-Workout im Wasser bekommst. Halte das Schwimmbrett vor dich, während du dich mit den Beinen durchs Wasser bewegst.
6. Badekappe
Badekappen sind bei Wasser-Aerobic nützlich, da sie verhindern können, dass deine Haare durch Chlor geschädigt werden, und dafür sorgen, dass dir deine Haare nicht ins Gesicht fallen oder ins Schwimmbecken gelangen. Nike bietet mehrere Optionen an Silikon-Badekappen in verschiedenen Farben an.
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7. Schwimmtasche
Eine Schwimmtasche ist ein Must-have, um deine Wasser-Aerobic-Ausrüstung zum Schwimmbad und wieder nach Hause zu transportieren. Nike hat mehrere Schwimmtaschen in verschiedenen Farben und Mustern im Angebot – und sie sind perforiert, damit Wasser abfließen kann. Dein Badeanzug, Handtuch und andere Dinge können trocknen, obwohl sie in der Tasche sind.
8. Schwimmbrille
Schwimmbrillen verhindern, dass Wasser in die Augen gelangt. Einige verfügen über verspiegelte Gläser, um Blendwirkung und UV-Strahlung zu reduzieren. Wenn dein Kopf während des Workouts über Wasser bleibt, brauchst du keine Brille. Aber du solltest sie bereit haben, falls du bei deinem Workout doch abtauchen möchtest.
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Text: Emilia Benton