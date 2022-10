3 Vitamin- und Mineralienmängel, die sich negativ auf deine Workouts auswirken können

Da die drei Nährstoffe hauptsächlich in tierischen Produkten enthalten sind, ist bei Vegetarier:innen und Veganer:innen die Gefahr größer, einen Mangel zu entwickeln. Laut einem 2016 veröffentlichten Positionspapier der Academy of Nutrition and Dietetics ist eine gut geplante vegane oder vegetarische Ernährung zwar gesund, doch die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln wie Eisen, Vitamin B12 und Vitamin D ratsam. Das gilt speziell für Veganer:innen.

Wer auch Fleisch ist, hat es deutlich einfacher, was die Zufuhr von Vitamin B12 und Eisen angeht. Solange deine Ernährung verschiedene Proteinquellen und nährstoffreiche Pflanzen wie Blattgemüse, Nüsse und Samen beinhaltet, lässt sich ein Mangel an Eisen oder Vitamin B12 weitestgehend vermeiden – vorausgesetzt, es liegen keine Grunderkrankungen vor. Bei Vitamin D verhält es sich etwas anders, da es nur sehr begrenzt in Lebensmitteln enthalten ist und davon abhängt, wie viel du an der Sonne bist. In den Wintermonaten kann die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten notwendig sein. Das gilt auch dann, wenn du an einem Ort lebst, an dem die Sonne nur wenig scheint.

Bei einem bestehenden Mangel dauert es eine Weile, bis der Speicher wieder aufgefüllt ist. Am besten konsultierst du eine Ernährungsberaterin oder einen Ernährungsberater, um deinen persönlichen Ernährungsplan sowie einen Einnahmeplan für Nahrungsergänzungsmittel zu erstellen. Aber die gute Nachricht? Oft ist die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln nur vorübergehend nötig oder so lange, bis deine Werte wieder im grünen Bereich liegen.

Text von Sydney Greene, M.S., R.D.N.