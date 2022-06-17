3 Vitamin- und Mineralienmängel, die sich negativ auf deine Workouts auswirken können

Vitamin D spielt eine große Rolle, was dein Allgemeinbefinden und Wohlergehen betrifft. Doch es gibt nur wenige Lebensmittel, die von Natur aus Vitamin D enthalten. Viele Lebensmittel wie Milch, bestimmte Orangensäfte sowie manche Frühstücksflocken werden mit Vitamin D angereichert, um dessen Aufnahme zu erhöhen. Wie viel Vitamin D in tierischen Lebensmitteln wie Fisch, Eiern und Milchprodukten enthalten ist, hängt ganz davon ab, was die Tiere selbst verzehrt haben.

Eine weitere Möglichkeit, um Vitamin D zu tanken? Geh raus in die Sonne! Deine Haut absorbiert das Sonnenlicht und bildet so Vitamin D im Körper. Laut dem Institute of Medicine beträgt der empfohlene Tagesbedarf bei Erwachsenen zwischen 19 und 70 Jahren (die nicht schwanger sind oder stillen) 600 IE Vitamin D. Zum Vergleich: Ein halbes Filet eines atlantischen Zuchtlachses (178 Gramm) enthält 936 IE. Somit zählt er zu den Vitamin-D-reichsten Lebensmitteln. Es ist übrigens kein Grund zur Sorge, wenn du an manchen Tagen die empfohlene Tagesdosis überschreitest. Daten haben nämlich gezeigt, dass die meisten nicht genug Vitamin D bekommen.

Vitamin D ist wichtig für ein gutes Immunsystem sowie gesunde Knochen und Muskeln. Beim Training sorgt ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel dafür, dass du nach einem anstrengenden Workout nicht total k. o. bist. Ganz zu schweigen davon, dass es deine Regeneration nach dem Workout beschleunigt.