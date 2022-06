7 Nike Geschenkideen für den Vatertag

Mit einem klassischen Paar Air Force 1s liegst du bei Sneaker-Liebhabern immer goldrichtig. Wenn er noch kein Paar hat, dann gönn deinem Vater doch ein neues, komplett weißes Paar Air Force 1s. Die passen einfach zu allem. Oder überrasche ihn mit einer einzigartigen Farbkombi, die er so noch nie getragen hat. Wenn du sein Geschenk noch persönlicher gestalten willst, dann sieh dir unsere personalisierbaren Optionen von Nike By You an.