5 Übungen, die deine Haltung verbessern – empfohlen von Expert:innen

Expert:innen sind sich einig, dass eine gute Haltung entscheidend für die Rückengesundheit ist. Sich daran zu erinnern, den ganzen Tag gerade zu sitzen und den Rücken gerade zu halten, ist bereits ein guter Anfang, es gibt jedoch auch viele Übungen, die helfen können. Und wir alle können davon profitieren.

"Unser Gewebe und unsere Muskeln passen sich den Körperhaltungen an, die wir ihnen zumuten", sagt Darren Tomasso, Nike Well Collective Trainer, NASM-PES und USATF-zertifizierter Lauftrainer. "Wenn wir die meiste Zeit des Tages am Schreibtisch vor dem Computer sitzen, gewöhnt sich unser Körper an diese Haltung – die Schultern sind gerundet und nach oben gezogen, der Kopf ist nach vorne geneigt, das Becken ist gedreht und die Wirbelsäule gestaucht."

Er fügt hinzu, dass eine veränderte Körperhaltung auch zu muskulären Dysbalancen führen kann. Und das wiederum kann die Muskulatur schwächen, was in einer eingeschränkten Beweglichkeit und sogar in Schmerzen oder Beschwerden bei alltäglichen Aktivitäten und beim Training resultieren kann.

Daher ist es sinnvoll, die folgenden Übungen zur Verbesserung der Körperhaltung in dein Trainingsprogramm aufzunehmen. Jede davon zielt auf verschiedene Körperbereiche ab – am besten machst du sie also alle.