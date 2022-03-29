So legst du Shorts zusammen, um Platz zu sparen

3 Tipps, wie du beim Zusammenlegen deiner Shorts Platz sparst
Produktpflege
Wenn du deine Shorts ordentlich zusammenlegst, sparst du damit Platz in deinem Kleiderschrank, Reisekoffer oder Schubfach und hältst sie knitterfrei. Hier sind ein paar einfache Tipps zum Zusammenlegen von Shorts.
Shorts gibt es in zahlreichen Styles für jeden Tag. Sie sind ein vielseitiges Kleidungsstück, das sich womöglich auch in deinem Kleiderschrank wiederfindet. Das kann aber auch bedeuten, dass sie im Laufe der Zeit immer mehr Platz einnehmen. Indem du lernst, die Shorts effizient zusammenzulegen, kannst du deine Kleidung besser organisieren und so Platz sparen, egal ob in der Garderobe, im Schrank oder Koffer. Sieh dir diese platzsparenden Tipps zum Zusammenlegen von Shorts an. Los geht's mit den Basics.
1. So legst du Shorts in 3 einfachen Schritten zusammen
Wenn du dich an diese drei Schritte hältst, lassen sich Shorts ganz einfach zusammenlegen:
- Um Falten zu vermeiden, solltest du jede Shorts vor dem Zusammenlegen einmal schütteln. Streich etwaige Knitter oder Falten glatt, damit die Shorts flach liegen, wenn du sie zusammenlegst.
- Lege die Shorts flach auf eine Oberfläche oder halte sie vor dir und lege sie dann entlang der Längsnaht vertikal zusammen.
- Lege das untere Ende der Shorts auf das obere.
So wird aus den Shorts ein kleines, viereckiges Päckchen, das sich leicht verstauen oder in eine Schublade packen lässt. Das funktioniert übrigens für alle Shorts.
2. So stapelst du Shorts
Anbei zwei effektive Methoden, um deine Shorts zu ordnen, nachdem du sie zusammengelegt hast:
- Stapel sie vertikal übereinander.
- Stelle sie horizontal auf ihren Seiten auf, sodass eine Shorts-Reihe entsteht. Dadurch kannst du alle Shorts direkt sehen, wenn du die Schublade aufmachst.
Tipp: Es gibt beim vertikalen Stapeln der Shorts einen Trick, damit der Stapel nicht umfällt. Wechsle die Ausrichtung des Bundes ab. Zum Beispiel: Bei der ersten Shorts zeigt der Bund weg von dir. Dann sollte bei der zweiten Shorts der Bund in deine Richtung zeigen. So kannst du deinen Stapel stabilisieren.
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3. So legst du Shorts für Reisen zusammen
Um den Platz in deinem Koffer voll auszunutzen, roll deine Shorts vorsichtig und akkurat zusammen. So geht's:
- Schüttel oder streich etwaige Knitter oder Falten glatt, damit die Shorts nicht übermäßig zerknittern.
- Leg die Shorts entlang der Hauptnaht vertikal zusammen.
- Beginne mit dem unteren Ende der Shorts und rolle sie eng in Richtung des Bunds zusammen, bis die Shorts eine Zylinderform bildet.
Text: Lesly Gregory