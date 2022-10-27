Dr. Laurel Proulx: Sport während und nach der Schwangerschaft

Trained Podcast: Pränatale Fitness mit Dr. Laurel Proulx
Coaching
Während und nach der Schwangerschaft verändert sich dein Körper deutlich. Wie solltest du dein Trainingsprogramm entsprechend anpassen? Das erfährst du von dieser Expertin für Beckenbodengesundheit.
Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Während der Schwangerschaft können sich dein Blutvolumen und dein Energieverbrauch ungefähr verdoppeln und deine Herzfrequenz erhöht sich um 10 bis 15 Schläge pro Minute. Nach der Geburt deines Babys gibt es sogar noch mehr Veränderungen. Wie kannst du dich also während dieser Zeit, die höchste Anforderungen an deine Ausdauer stellt, sportlich betätigen? Darüber sprachen wir mit Dr. Laurel Proulx, Gründerin von FEM Physical Therapy and Physical Performance und Fachberaterin für Nike (M)ove Like a Mother. In dieser Folge erklärt sie gemeinsam mit Moderatorin Jaclyn Byrer die Funktion des Beckenbodens und der tiefen Core-Muskeln und gibt Tipps, wie sie gekräftigt bleiben. Außerdem räumt sie mit Mythen über die Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt auf und erklärt, wie du nach der Entbindung wieder in Bewegung kommst.
"Es gibt keine festen Regeln. Jeder Mensch hat ein individuelles Fitnesslevel und jeder Körper stellt sich anders auf die Schwangerschaft ein."
Dr. Laurel Proulx
Gründerin von FEM Physical Therapy und Fachberaterin für Nike (M)ove Like a Mother
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.