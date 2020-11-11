Solltest du heute wirklich laufen? So findest du die richtige Antwort.

1. Lerne aus deinen Fehlern.

Du hast nicht gut geschlafen und an dem Tag einen Long Run gemacht, der wirklich schlecht lief? Daraus lernst du, deinen Zeitplan beim nächsten Mal besser anzupassen. Dazu Kirby: "Wenn wir uns selber dafür abstrafen, weil wir einen Tag nicht trainiert haben oder einen schlechten Lauf hatten, werden wir uns immer nur noch schlechter fühlen. Effektiver ist es, wenn wir versuchen, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, daraus zu lernen und nicht aufzugeben."



2. Probier Alternativen aus.

"Wenn du körperlich oder mental nicht fit genug für einen Lauf bist, mach stattdessen Gewichttraining oder Yoga oder einen langen Spaziergang", rät Derek Samuel, ausgebildeter Physiotherapeut und Mitglied des Nike Performance Council. Crosstraining kann deinem Körper helfen, sich auf den nächsten Lauf vorzubereiten, so Samuel. Und genauso wichtig ist es, dass du negative Assoziationen mit dem Laufen vermeidest.



3. Optimiere deinen Trainingsplan.

"Mach dir klar, dass Regeneration nicht bedeuten muss, nicht zu laufen", sagt Bennett. Ein Lauf kann den Kopf frei machen und aufgestauten Stress und Spannungen abbauen. Es muss nur eben nicht zwingend der geplante Speed Run oder ein intensiver Intervalllauf sein. "Ziel ist es, Fortschritte zu machen – und das geschieht manchmal allein durch kleine Anpassungen", erklärt Bennett. "Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Lauf zu optimieren. Du kannst zum Beispiel weniger Kilometer, langsamer oder auf einer flacheren Strecke laufen. Und all diese Möglichkeiten können dir den Lauf bieten, den du körperlich und mental brauchst."



4. Sei nicht zu streng mit dir.

"Wenn man zu viel auf einmal will, hat das oft seinen Preis", mahnt Samuel. Er sagt seinen Kunden, dass es in Ordnung ist, mit dem Gedanken "Ich muss mehr machen" ins Bett zu gehen. "Das motiviert mehr, als der Gedanke 'Heute habe ich zu viel gemacht und fühle mich echt mies'", so Samuel.