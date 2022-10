Immer in Bewegung: Geschwindigkeit im Rückblick

Es war im Jahr 1998, ein paar Wochen bevor Brasilien seinen großen Auftritt beim Finale im Stade de France haben sollte. Der Star des Teams, der 21 Jahre alte Stürmer Ronaldo Nazário (R9), präsentierte sich auf einmal in einem Paar Fußballschuhe in Silber, Blau und Gelb, das man beim Fußball noch nie gesehen hatte: den Mercurial. Mit seinem extrem leichten Tragegefühl und den auffälligen Mannschaftsfarben sollte der Schuh, genau wie sein Spieler, für den er entwickelt wurde, das Spiel revolutionieren.



Der Merc war ein Gamechanger für Nike. Vor Einführung des Mercurial waren Fußballschuhe schwer und klobig. Der Designer Peter Hudson, der den 2002 Mercurial Vapor entwarf, verglich die damaligen Schuhe mit "Hinterwälder-Ausrüstung". Der Merc war leichter, schlanker, schneller, und sein Design erinnerte eher an Rennwagen als an Sportschuhe.



Der Name "Mercurial" stammt aus der griechischen Mythologie, in der die Entwickler des Schuhs nach Ideen suchten. Eigentlich war der Name "Ultravelox" ganz vorne mit dabei, doch eines Tages hatte der Tim Smith, der damals Creative Writing studierte, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause einen Einfall, von dem er sofort angetan war: "Mercurial".



"Eine der Definitionen dieses Begriffs lautet 'ändert schnell sein Wesen'. Das ist perfekt. Schau dir nur Ronaldo an: Er geht herum und wartet auf den perfekten Moment, um anzugreifen", so Smith. "Und wenn er dann angreift, ist er ein anderer Spieler. Er kann unglaublich schnell beschleunigen."



R9 ist berühmt für seine rasante Geschwindigkeit und sein offensives Spiel aufs Tor – er verkörperte den Merc wie kein zweiter. Er brachte nicht nur Können und Selbstbewusstsein auf das Spielfeld, sondern wurde zur Personifizierung des Mercurial, trug ständig etwas aus der Modellreihe und testete Prototypen direkt bei Nike.