Guide für Familienspiele

Entdecke unseren Spiel-Guide für Familien

Zu einer aktiven, gesunden Lebensweise gehört Spielen unbedingt dazu – das gilt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Doch je älter wir werden, desto mehr Verantwortung und Pflichten haben wir zu tragen. Da wird es immer schwieriger, unseren kindlichen Spieltrieb nicht zu verlieren.

Kinder sind empfänglicher für sportliche Aktivitäten und Bewegung, wenn Fantasie mit im Spiel ist. Entdecken wir Erwachsenen also das Kind in uns wieder, um unsere Kids besser zu verstehen! Sieh dir dazu unseren Spiel-Guide an, den wir zusammen mit der Spielexpertin Emma von Playful Den zusammengestellt haben, damit du, deine Familie und deine Freund:innen wieder Spaß am Spielen finden.

Das erwartet dich:

– Ein maßgeschneiderter Spiel-Guide, der von unserer Expertin für Kids Culture entwickelt wurde und dir helfen soll, die wahre Kraft des Spielens in deinem Alltag zu nutzen.

– Tipps von Expert:innen für die ganze Familie, unterteilt in vier einfach umsetzbare Module für ein ganz neues Spielerlebnis.

– Gespeichert in der Nike App zur schnellen und einfachen Nutzung.