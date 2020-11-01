Basketballplatz in Gajnice, Kroatien

Ein Basketballcourt in Kroatien erwacht zu neuem Leben
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Eine neue Generation kroatischer Basketballspieler brachte ihren Court auf Vordermann und die Nachbarschaft zusammen.
An einem wolkenverhangenen Abend im kroatischen Arbeitervorort Gajnice steht eine kleine Menschenmenge an der Grundlinie eines Basketballcourts. Weiches, gelbes Licht erhellt die Silhouetten, deren Schatten sich gegen die imposanten Wohnblöcke, die den Hof flankieren, abheben. Weiße Taxis fahren vorbei und durch den Maschendrahtzaun sind vorbeirollende Pendlerzüge zu sehen, dere Räder auf den Schienen einen rhythmischen Soundtrack erzeugen, der die Atmosphäre unterstreicht.
Wir sprechen von Gajnices berühmtem Taxiplatz. Er ist der Stolz des Viertels und Knotenpunkt der Stadt. Hier treffen sich die Menschen, um zu plaudern, abzuhängen und vor allem um Basketball zu spielen. Es ist bereits dunkel. Leichter Regen setzt ein und verdunkelt den gesprenkelten Asphalt, doch niemand scheint es eilig zu haben. Es werden Witze gemacht und es wird Blödsinn geredet. Es gibt einiges nachzuholen. Viele Spieler wohnen in der Nähe und kommen zu Fuß. Andere kommen mit dem Auto direkt von der Arbeit und ziehen sich im Wagen um.
"Na gut, fangen wir an", dröhnt eine tiefe Stimme auf Kroatisch.
"Wir haben diesen Court und diese Nachbarschaft bekannt gemacht."
Ivan Krizmanic
In kürzester Zeit haben sich die Spieler umgezogen und stehen bereit auf dem Court. Ein schnelles Fünf-gegen-Fünf beginnt. Den Spielstil würde man als rein körperlich bezeichnen. Foul-Rufe sind unüblich und für Alleingänge zahlt man meistens einen hohen Preis. Zu sagen, dass es bei den Spielen "etwas wilder" zugeht, wäre schlicht und einfach eine Untertreibung. "Unser Spielstil ist schon immer ziemlich ruppig", so Ivan Krizmanic, ein talentierter Guard, der für seine gnadenlosen Crossover bekannt ist. "Bei uns gibt es kein Aufgeben und keine leicht verdienten Punkte."
In Gajnice ist Respekt auf dem Court extrem wichtig, besonders wenn es darum geht, das Viertel zu repräsentieren. Jeden Sommer, wenn auf dem Taxiplatz das jährliche Drei-gegen-Drei-Turnier ausgerichtet wird, kommen Spieler aus den nahe gelegenen Städten und neuerdings auch aus den Nachbarländern, um die lokale Mannschaft herauszufordern. "Wir wollen natürlich gewinnen, damit wir sagen können: 'Das ist unser Court, mehr Glück beim nächsten Mal'", so Ivan.
Doch das war nicht immer so. Viele Jahre lang verwahrloste der Court, bis es sich eine neue Generation zur Aufgabe machte, ihn zu erneuern. "Wir haben die Backboards ausgetauscht, die Linien nachgezogen und unsere eigenen Scheinwerfer angebracht", so Miroslav Josic, ein alteingesessener Spieler. Seitdem ist der Court zu einem Ort des Stolzes geworden. "Wir haben diesen Court und dieses Viertel bekannt gemacht", fügt Ivan hinzu. "Niemand wusste davon, bevor wir anfingen, hier zu spielen."
Längst ist der Court zu einem Treffpunkt sowohl für die jüngere als auch für die ältere Generation geworden, egal ob Spieler oder nicht. "Jeder kommt hierher – von Kindern bis hin zu 50- oder 60-Jährigen. Alle Altersgruppen und Generationen sind vertreten", so Ivan. "Jeder ist willkommen."
Während der Court weiterhin international gefeiert wird, ist die lokale Mannschaft eine kleine, eng verbundene Familie geblieben. Die Mitglieder der Community – darunter Apotheker, Barkeeper, Anwälte und Lagerarbeiter – kommen aus den unterschiedlichsten sozialen Bereichen, doch die Liebe zum Spiel verbindet sie. Über einen Gruppenchat sprechen sie über Spielpläne oder darüber, wo sie nach dem Spiel ein Bier trinken gehen. "Die Leute, die mit mir spielen, sind nicht nur Freunde; sie sind meine Brüder", so Miroslav.