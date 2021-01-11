Fitzroy Lions SC

Der Fitzroy Lions Soccer Club ist ein für Australien einzigartiger Fußballverein", so Abdulmalik Abdurahman, Gründer des Clubs. "So sollten sich die Menschen an unseren Verein erinnern: Wir sind einzigartig."



Auf diese Weise sollten sich die Menschen auch an Abdul selbst erinnern. Abdul wurde in Äthiopien geboren und immigierte als Kind nach Melbourne, Australien. Fußball, erzählt er, habe es ihm ermöglicht, sowohl mit seiner Kultur verbunden zu bleiben als auch Gemeinsamkeiten mit seiner neuen Heimat zu finden. Als ihm die Kosten für die Mitgliedschaft in seinem damaligen Verein jedoch einige Jahre später zu hoch wurden, musste er den Fußball aufgeben.



"Ich konnte die Anmeldegebühren nicht bezahlen, also sagte ich mir: 'Ich muss etwas dagegen tun'", erinnert sich Abdul.



Und das tat er auch. 2013 gründete Abdul die Fitzroy Lions.



"Fußballspielen sollte kostenlos sein. Bei den Fitzroy Lions sorgen wir dafür, dass Kinder aus der Community die Möglichkeit haben, Sport zu treiben und spielen zu können", berichtet Abdul. "Ohne Anmeldegebühr oder andere Ausgaben. Spielen kostet nichts."



Sieben Jahre später bietet der Club nicht nur Kindern die Möglichkeit, Fußball zu spielen, sondern bringt auch Menschen zusammen.



"Dieser Club macht das einfach perfekt: Er bringt die Leute zusammen und sie lernen voneinander, während sie Fußball spielen", erklärt Abdul. "Sie spielen nicht nur zusammen Fußball. Sie versuchen, mehr Gemeinsamkeiten zu schaffen."