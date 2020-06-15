Fire Drill

Es ist allgemein bekannt, dass Kinder Spiele lieben, doch wir wissen aus zuverlässiger Quelle, dass manche Spiele auch uns Erwachsenen Spaß machen. Trommelt also die ganze Familie zusammen, denn bei diesem Workout können alle mitmachen. Denkt euch eine Geschichte aus und erzählt den Kids, dass der Boden wirklich Lava ist. Ihr könnt das Workout ganz normal mit Lunges und Squats auf dem "noch kühlen" Boden beginnen. Doch sobald jemand von euch "Der Boden ist Lava!" ruft, müsst ihr sofort unterbrechen und auf das Sofa oder andere Möbel bzw. Gegenstände in der Nähe springen – kurz gesagt, ihr dürft den feurig heißen Boden nicht mehr berühren.



Nachdem sich die Lava wieder aufgelöst hat, könnt ihr euer Workout ganz normal fortsetzen. Doch Vorsicht! Der Boden kann sich jeden Moment wieder in Lava verwandeln. Stellt sicher, dass ihr immer auf der Hut und bereit für die nächste Runde seid.