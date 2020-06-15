Fire Drill
Coaching
Von Nike Training
Bei eurem Workout soll es so richtig heiß hergehen? Dann ist dieses klassische Kinderspiel für die ganze Familie genau das Richtige für euch.
Ihr kennt das Spiel wahrscheinlich schon, seit ihr denken könnt. Es ist hervorragend geeignet, um die ganze Familie zu Bewegung zu animieren. Wir sprechen von "Der Boden ist Lava". Macht euch also bereit für jede Menge Action, bei der sich euer Wohnzimmerboden in glühend heiße Lava verwandelt.
Es ist allgemein bekannt, dass Kinder Spiele lieben, doch wir wissen aus zuverlässiger Quelle, dass manche Spiele auch uns Erwachsenen Spaß machen. Trommelt also die ganze Familie zusammen, denn bei diesem Workout können alle mitmachen. Denkt euch eine Geschichte aus und erzählt den Kids, dass der Boden wirklich Lava ist. Ihr könnt das Workout ganz normal mit Lunges und Squats auf dem "noch kühlen" Boden beginnen. Doch sobald jemand von euch "Der Boden ist Lava!" ruft, müsst ihr sofort unterbrechen und auf das Sofa oder andere Möbel bzw. Gegenstände in der Nähe springen – kurz gesagt, ihr dürft den feurig heißen Boden nicht mehr berühren.
Nachdem sich die Lava wieder aufgelöst hat, könnt ihr euer Workout ganz normal fortsetzen. Doch Vorsicht! Der Boden kann sich jeden Moment wieder in Lava verwandeln. Stellt sicher, dass ihr immer auf der Hut und bereit für die nächste Runde seid.