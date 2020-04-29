Erfolge feiern
Coaching und Ernährung
Von Betina Gozo
Bleib motiviert, indem du deinen Fokus änderst.
Wenn du dich einer neuen Herausforderung stellst, gehören Höhen und Tiefen ganz selbstverständlich mit dazu. Deshalb solltest du jeden noch so kleinen Sieg feiern. Diese Form der positiven Motivation hilft dir viel mehr, auf Kurs zu bleiben, als wenn du dich ständig selber schlecht redest.
Ein Beispiel: Du hast dir vorgenommen, zu jeder Mahlzeit Obst oder Gemüse zu essen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. An einem Tag läuft die Sache aber aus irgendeinem Grund nicht so richtig und abends merkst du, dass du deinen Plan überhaupt nicht eingehalten hast. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten:
Du kannst dir, wie die meisten Menschen, verzweifelt vorhalten: "Ich habe meine Ziele nicht erreicht. Ich habe versagt. Die ganze Sache ist wirklich schwer." Das hat dann noch mehr negative Gedanken zur Folge: "Ich bin nicht gut genug. Ich schaffe das nicht." Und dann gibst du deinen Vorsatz auf.
"Du solltest jeden noch so kleinen Sieg feiern, um dich positiv zu motivieren."
Betina Gozo
Besser ist es, sich an diesen Tagen zu überlegen, was du schon alles erreicht hast: "Hey, ich habe gestern zu jeder Mahlzeit Obst oder Gemüse gegessen. Und das werde ich auch morgen wieder tun!" Oder: "Vier Tage in der Woche Obst und Gemüse ist besser als nur ab und zu ein Salat, so wie früher!"
Ändere deine Perspektive und konzentriere dich auf deine Erfolge, nicht auf deine Rückschläge.
Du kannst dich für kleine Zwischenerfolge auch belohnen, um sie zu feiern. Hier ein paar Beispiele:
- Wellness
Nimm ein Entspannungsbad oder mach eine Meditation.
- Einkaufen
Kauf dir etwas, dass dich motiviert: Ein paar neue Sneakers oder eine schöne Salatschüssel.
- Tagebuch
Schreib deine Erfolge in einem Tagebuch auf. Mir wird oft erst wirklich klar, was ich erreicht habe, wenn ich es Schwarz auf Weiß vor mir sehe.
Wenn du also das nächste Mal merkst, dass du dich wieder nur auf das konzentrierst, was du nicht geschafft hast, ändere einfach deine Perspektive. Lobe dich selbst für deine Erfolge. Und wenn du ein Ziel erreicht hast, nimm dir Zeit, das richtig zu feiern!