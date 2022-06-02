So gewinnst du Selbstvertrauen – erklärt von der ehemaligen Spitzenschwimmerin Amanda Beard

Trained Podcast: Deinen Körper lieben lernen mit Amanda Beard
Coaching
Amanda Beard litt in ihrer Zeit als Profi-Schwimmerin an Selbstzweifeln und einer gestörten Körperwahrnehmung – bis sie öffentlich darüber sprach.
Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Amanda Beard wuchs im öffentlichen Rampenlicht auf. Mit 14 stand sie zum ersten Mal bei großen internationalen Wettkämpfen auf dem Siegertreppchen, gewann acht US-amerikanische Titel im Schwimmen und erschien auf den Titelseiten zahlreicher Sport- und Lifestyle-Magazine. Doch Glanz und Ruhm brachten auch ein intensives Medieninteresse mit sich, das bei Amanda zu einer gestörten Wahrnehmung ihres Körpers, Depressionen und Selbstverletzung führte. In dieser Folge schildert sie Moderatorin Jaclyn Byrer ihre Erfahrungen als Teenagerin im Profisport. Sie spricht über den Druck, der speziell auf Athletinnen ausgeübt wird, und erklärt, warum er so schädlich sein kann. Seit ihren ersten Tagen im Schwimmbecken hat sie Selbstvertrauen und Glück gefunden und erzählt uns auch, wie Athlet:innen und ihre Betreuer:innen Selbstwertgefühl und Wohlbefinden an erste Stelle setzen können.
"Ich erlebe, dass viele junge Athletinnen, die in die Pubertät kommen und körperliche Veränderungen durchmachen, ihren Sport aufgeben, weil es frustrierend ist. Das ist eine echte persönliche Herausforderung."
Amanda Beard
Viermalige Schwimmweltmeisterin und Autorin
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.