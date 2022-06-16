So erholt man sich wirklich – erklärt von Dr. Saundra Dalton-Smith

Die meisten von uns glauben, wenn man müde ist, muss man einfach mehr schlafen. Aber laut Dr. Saundra Dalton-Smith besteht umfassende Regeneration aber aus viel mehr. In ihren Studien hat die Internistin und Gründerin von Restorasis sieben Arten der Regeneration ermittelt, die unabhängig von sozioökonomischen, kulturellen und ethnischen Faktoren für alle Menschen gelten. In dieser Folge erzählt sie Moderatorin Jaclyn Byrer mehr über diese sieben Arten und wie du erkennst, wann du welche Regeneration brauchst. Egal, ob dich der Sport, deine Kinder oder deine Arbeit erschöpft haben: Dr. Dalton-Smith versichert, dass ihre regenerierenden Übungen kein weiterer Punkt auf deiner To-do-Liste sind, sondern schnell zu täglichen Gewohnheiten werden, die dir helfen, wieder zu dir selbst zu finden.