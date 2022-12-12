Der Look von Nike FC: Nicole
Kultur
Nicoles kreative Ader ist unübersehbar – angefangen bei dem von ihr gegründeten Hobbyfußballteam bis hin zu ihrer ausdrucksstarken künstlerischen Arbeit und ihrem persönlichen Style.
"Beyond the Fit" ist eine Serie, in der kreative Talente mit ihren einzigartigen Styles zeigen, wer sie sind.
"Ein Mix aus Fußball-Girl und It-Girl", beschrieb Nicole Chui ihren persönlichen Style in ihrer E-Mail an uns – und wir wussten sofort, dass wir sie kennenlernen wollten.
Sie wuchs in Hongkong auf, wo sie als Kind und Jugendliche Fußball spielte, und entdeckte nach ihrem Umzug nach London durch die Zine-Kultur ihre Liebe zum Spiel wieder. Heute sieht Nicole den Sport als Inspiration für alle Bereiche ihres Lebens – von ihrer Kunst über ihre Kleidung bis hin zu ihrem Team und der von ihr mitgegründeten Community.
"Jemand hat meinen Look mal als 'immer bereit zum Fußballspielen' beschrieben", erzählt Nicole. "Ohne es extra zu planen, gibt es in meinen Outfits immer ein sportliches Element", das die Stickereikünstlerin gerne mit leuchtenden Farben und überraschenden Texturen kombiniert.
Wir trafen Nicole in ihrem Lieblingsgeschäft für Garne in der Nähe ihrer Wohnung in East London, um gemeinsam Teile aus unseren aktuellen National Team-Kollektionen zu stylen. Scrolle nach unten und sieh dir an, wie sie Fußballstyles mit ihren eigenen Lieblingsstücken kombiniert hat.
Kreative Freiheit
"Meine [Stickereien] sind ausdrucksstark, schrill, ausgefallen – was zu dem passt, was ich gerne trage. Das lilafarbene Trikot der Niederlande war mein Favorit, zusammen mit meiner orangefarbenen Hose. So würde ich ein Trikot tragen und die Farbe passt einfach zu mir."
"Fang klein an, zum Beispiel mit deinen Freund:innen, und baue darauf auf. Wenn du Raum für etwas Wichtiges schaffst, werden die Leute folgen."
Nicole
Creative Artist, Stickereikünstlerin, Mitbegründerin des Baesianz FC
Internationaler Style
"Hongkong ist in der Regel nicht bei [internationalen Turnieren] dabei, daher schlägt mein Herz für kein bestimmtes Team. Für mich hängt das Tragen eines Trikots von dem Outfit ab, das ich zusammenstelle. Es soll einfach zu einem Farbschema oder zu meiner aktuellen Stimmung passen."
Stylish und funktional
"Ich liebe die Kombination aus Latzhose und Rock wegen der unterschiedlichen Texturen. Dieser Look ist einfach witzig und spiegelt meine Freude wider, wenn ich beim Baesianz FC bin."
Fotos: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Interview: Grace Gordon