Hinterhof in Castel Volturno, Italien

Eine Basketball-Academy für Kinder mit Migrationshintergrund
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An der norditalienischen Küste finden Kinder aus Migrantenfamilien durch Basketball ein Gefühl der Zugehörigkeit.
Über diese Story wurde im November 2019 berichtet.
Die Fahrt von Neapel zur Küstenstadt Castel Volturno dauert nur etwa vierzig Minuten. Dreißig, wenn der Fahrer Italiener ist. Trotzdem hat man in dieser oft vergessenen Region das Gefühl, Welten von der romantischen Kulisse der nahegelegenen Amalfiküste entfernt zu sein.
In den 60er-Jahren wurde hier unglaublich viel gebaut. Das Villagio Coppola beispielsweise diente als Wochenendrefugium für reiche Neapolitaner. Aber nach einem Erdbeben im Jahr 1980 und nachdem sich herausgestellt hatte, dass die neue Bebauung unter Verletzung der Bauvorschriften entstanden war, mussten viele Bewohner ihre Häuser verlassen und die soziale und wirtschaftliche Situation der Gegend verschlechterte sich rasant.
Hier, in den verlassenen Gebäuden zerstörter Zukunftsträume, gibt es ein Basketballfeld. Der von der Sonne ausgedörrte Boden bröckelt, die Backboards sind ausgeblichen. Der Blick vom angrenzenden Strand auf das Meer ist atemberaubend. Das Leben scheint stillzustehen, wenn man von den Netzen absieht, die im Wind flattern.
Plötzlich herrscht Bewegung. Aus einem geparkten Van stürzt sich eine Gruppe Kinder und rennt Richtung Basketballplatz. Es sind die Mitglieder der örtlichen Tam Tam-Basketball-Academy. Sie haben diesen Platz für sich erobert und spielen hier bei jedem Wetter. In den Jahren seit die reichen Bewohner von Castel Volturno weggezogen sind, haben sich hier Migranten niedergelassen, viele von ihnen aus Nigeria. Sie suchen Zuflucht, wo auch immer sie sie finden können, oft sogar in den baufälligen Häusern in der ganzen Stadt. Die gemeinnützige Academy wurde von einem Bewohner der Stadt gegründet, Massimo Antonelli, der auch die Rolle des Trainers übernommen hat. Er möchte den Kindern aus Migrantenfamilien eine positive Struktur und eine Basis für Wachstum und Entwicklung bieten. Der Platz ist ein wunderschöner Ort. "Ich spiele gerne hier, denn hier hört man die Wellen", erzählt die zwölfjährige Cinzia Orobor. "Hier draußen am Meer ist die Luft einfach frischer."
Für diese Kinder ist der Platz eine Art Zufluchtsort, ein Ort, an dem sie sich ohne Worte ausdrücken können, wo Herkunft keine Rolle spielt und wo sie nicht beurteilt werden. "Zusammen spielen heißt, sich zusammen den Herausforderungen zu stellen. Und das ist eine wunderbare Sache", erklärt die fünfzehnjährige Destiny Lawal. "Das bringt uns einander näher."
Auf dem Platz stellen sich die Kids in einem Kreis auf, bevor es losgeht. Die Stimmung ist ausgelassen, Rufe und Lachen werden nur vom Pfeifen des Trainers unterbrochen. Nachdem das Basistraining mit Pässen, Dribblings und Beinarbeit beendet ist, wird es Zeit für ein richtiges Spiel. Jetzt ändert sich die Stimmung, auf einmal liegt ein Hauch von Wettkampfgeist in der Luft. Diese Kids gehen bei jedem Spiel hart zur Sache. Sie machen Tempo und sind schnell schweißgebadet. Das Spiel wird nur kurz unterbrochen, wenn jemand einen besonders guten Move macht, der dann begeistert gefeiert wird. Die Trainer stehen am Spielfeldrand und lächeln.
Das Basketball, das hier gespielt wird, ist sehr ursprünglich. Hier spürt man noch, welche Wirkung das Spiel nach wie vor auf junge Menschen hat, wenn sie weit entfernt von den USA und seinen finanziellen Anreizen spielen. "Basketball ist für mich wie eine Familie", erzählt die dreizehnjährige Promise Kolawole, die alleine am Spielfeldrand steht. Sie macht eine Pause, vielleicht, um sich kurz auszuruhen, vielleicht auch, um das, was sie gesagt hat, wirken zu lassen. Doch im nächsten Augenblick stürzt sie sich wieder auf den Platz. Das Spiel steht auf der Kippe und sie möchte gewinnen, gerade weil es um ihre Familie geht.