Eine Nike Gürteltasche ist ein praktisches Geschenk, in dem Essentials wie Smartphone, Schlüssel, Sonnencreme oder Feuchttücher sofort griffbereit verstaut sind. So müssen Camper:innen unterwegs nicht erst sämtliche Taschen durchsuchen. Nike bietet Gürteltaschen in verschiedenen Größen an, darunter ein Modell mit einem Fassungsvermögen von zehn Litern, zwei Reißverschlüssen und einem verstellbaren Gurt, sodass die Tasche über der Schulter oder um die Taille getragen werden kann.