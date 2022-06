Beyond the Fit: Michelle Li macht in Sachen Style keiner etwas vor

Als Kind habe ich Tennis gespielt. Ich liebe den Sport immer noch, aber hier in New York gibt es so wenige Tennisplätze. Früher habe ich drei Stunden am Tag Tennis gespielt, deshalb habe ich in meinen ersten Jahren hier in New York wirklich Probleme gehabt, eine neue Trainingsroutine zu finden. Ich habe immer mal wieder Stunden genommen, aber das war nichts dauerhaftes. Heute laufe ich viel. Früher habe ich Laufen gehasst. Irgendwie habe ich mein ganzes Leben lang versucht, Spaß am Laufen zu finden. Ich habe versucht, meine Einstellung dazu zu verändern, also nicht "Ich laufe jeden Tag 5 Kilometer", sondern "Ich laufe, um den Kopf freizubekommen". Das hat geholfen. Nach dem Laufen fühle ich mich einfach gut, auch wenn ich nicht lange gelaufen bin. Nach einem langen Tag, wenn ich wirklich müde bin, zwinge ich mich, trotzdem laufen zu gehen. Du kannst mir nicht sagen, dass sich nicht 30 Minuten Zeit finden. Überleg mal, wie lange du morgens auf Instagram bist.