Letzte Aktualisierung: 4. Februar 2021

Frühjahr 2021: Crater Lake, Oregon

Diese Saison haben wir uns zum Ziel gesetzt, etwas Magisches zu schaffen. Der Crater Lake in Oregon diente uns dabei als perfekte Inspirationsquelle. Der tiefste See Nordamerikas birgt viel unter der Oberfläche, doch es ist der spektakuläre bläuliche Farbton, der sofort alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Beim Entwurf der ersten Kollektion des neuen Jahres haben wir uns auf unseren Instinkt verlassen: Wir sind unserem bewährten System aus verschiedenen Schichten zum Drunter- und Drüberziehen treu geblieben. Die GORE-TEX Misery Ridge Jacke, der Polartec Wolf Tree Pullover und die PrimaLoft Rope de Dope Weste sind jetzt in frischen neuen Farben erhältlich und der Mountain Fly Schuh besticht ab sofort durch ein niedrigeres Profil. Und warte nur, bis du die Neuheiten der ACG-Reihe wie beispielsweise den Wizard Island Hoodie zu Gesicht bekommst. Einfach magisch!

Zur Kollektion
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ACG Frühling 2021: Crater Lake, Oregon
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ACG Frühling 2021: Crater Lake, Oregon

Headwear – ACG Tailwind Cap; Trockene Außenschicht – Rope De Dope Mazama Weste für Damen; Baselayer – Wolf Tree Polartec Rundhalsshirt für Damen; Hose – Cargohose für Damen; Schuhe – Air Nasu Gore-Tex

ACG Frühling 2021: Crater Lake, Oregon

Headwear – ACG Tailwind Cap; Trockene Außenschicht – Rope De Dope Mazama Weste für Damen; Baselayer – Wolf Tree Polartec Rundhalsshirt für Damen; Hose – Cargohose für Damen; Schuhe – Air Nasu Gore-Tex

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Headwear – ACG Stirnband; Trockene Außenschicht – Misery Ridge Gore-Tex Jacke für Damen; Schuhe – Nasu Gore-Tex

Headwear – ACG Stirnband; Trockene Außenschicht – Misery Ridge Gore-Tex Jacke für Damen; Schuhe – Nasu Gore-Tex

ACG Frühling 2021: Crater Lake, Oregon
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ACG Frühling 2021: Crater Lake, Oregon
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Trockene Außenschicht – Rope De Dope Weste für Herren; Warme Mittelschicht – Wolf Tree Pullover für Herren; Hose – Rope De Dope Wenderock für Damen (gefüttert, einfarbig); Trail-Hose für Herren; Schuhe – Mountain Fly Low Gore-Tex

Trockene Außenschicht – Rope De Dope Weste für Herren; Warme Mittelschicht – Wolf Tree Pullover für Herren; Hose – Rope De Dope Wenderock für Damen (gefüttert, einfarbig); Trail-Hose für Herren; Schuhe – Mountain Fly Low Gore-Tex

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Trockene Außenschicht – Misery Ridge Gore-Tex Jacke für Herren; Warme Mittelschicht – Wolf Tree Pullover für Herren; Hose – Cargohose; Schuhe – Mountain Fly Low Gore-Tex

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Trockene Außenschicht – Misery Ridge Gore-Tex Jacke für Herren; Warme Mittelschicht – Wolf Tree Pullover für Herren; Hose – Cargohose; Schuhe – Mountain Fly Low Gore-Tex

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ACG Frühling 2021: Crater Lake, Oregon
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Ursprünglich erschienen: 3. Februar 2021

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