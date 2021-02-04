Behind the Design: ACG Crater Lake

So entstand der Crater Lake im Süden Oregons. Aber lass uns einen Schritt zurückgehen und dir von einem weiteren Wunder der Natur berichten, das uns zu unserer neuesten ACG Frühjahrskollektion 2021 inspirierte. Der Crater Lake liegt nicht weit von uns entfernt, aber wenn man bedenkt, wie er entstand, fühlt es sich ein bisschen wie eine Zeitreise an, an seinem Ufer zu stehen und auf das klare Wasser zu blicken. Wir hoffen, dass unsere neueste Kollektion ein ähnliches Gefühl in dir auslöst.



Nun zu dem bereits erwähnten Vulkan. Er hieß Mount Mazama und sein verheerender Ausbruch vor ungefähr 7.700 Jahren veränderte die Landschaft des pazifischen Nordwestens für immer. Durch den Vulkanausbruch bildete sich eine sogenannte Caldera, ein kesselartiger Vulkankrater. Es handelt sich zwar nicht um einen echten Krater, aber er gab dem Crater Lake seinen Namen. Mehrere Muster für die Frühjahrskollektion 2021 wurden nach dem Mount Mazama benannt und basierend auf der einzigartigen Form der Caldera entworfen.