7 Minute Family Workout

7 Minute Family Burner
Bewegung
Von Nike Training
Dieses familienfreundliche Workout gibt euch allen Energie.
In der letzten Zeit haben vor allem die Kids viel Zeit in ihren Zimmern verbracht und dabei wahrscheinlich viel zu lange vor irgendwelchen Bildschirmen gehangen. Daher ist es wichtig, dass sie sich als Ausgleich viel bewegen und das Spielen nicht vergessen. Mit diesem familienfreundlichen Workout gibst du deinen Kindern ein wenig Energie zurück.
Kinder müssen sich bewegen, vor allem, wenn sie stundenlang gelernt oder vor dem Bildschirm gesessen haben. Und wer weiß besser als Kids, wie Spielen geht? Deshalb sind sie die perfekten Trainingspartner. Bewegt euch zusammen!
Detox From Your Desks
Dieses 7-minütige Ganzkörper-Workout lockert den Körper nach der vielen Arbeit am Schreibtisch. Wenn all die Kids in deinem Leben also mehr Zeit vor irgendwelchen Bildschirmen verbracht haben als nötig, dann ruf sie zusammen und bring sie spielerisch in Bewegung.
Ihr wollt noch mehr Spaß? Dann haltet die Knee Hugs etwas länger. Wer zuerst das Gleichgewicht verliert, muss noch eine Runde machen. Und wer am längsten stehen bleibt, darf einen neuen Move für die ganze Familie vorschlagen.
Du suchst noch mehr Spiele und Aktivitäten, um Kinder in Bewegung zu bringen? Dann such auf der NTC App nach Workouts für die ganze Familie.