Weiße Tennisröcke & Tenniskleider: Spiel, Satz, Sieg
In den weißen High-Performance-Tennisröcken von Nike spielst du um den Sieg. Seit Mitte der 1970er-Jahre arbeiten wir beständig an der Verbesserung unserer Materialien. Die Nike Expertise spiegelt sich in den innovativen Designs dieser Kollektion wider.
Dank der leichten Stoffe passen sich unsere Tenniskleider und -röcke jeder noch so kleinen Bewegung an, damit du selbstbewusst über den Platz springen kannst. Entdecke auch unsere patentierte Dri-FIT Technologie, welche Feuchtigkeit im Handumdrehen von der Haut nach außen leitet. In hitzigen Matches behältst du so stets einen kühlen Kopf. Kleider mit Cut-outs am Rücken sorgen für zusätzliche Frische. Bei den Tennisröcken greifst du für warme Partien am besten zu Modellen mit Mesh-Falten.
In eleganten Streifen und abstrakten Prints machst du auf dem Platz eine gute Figur. Du findest aber auch ganz klassische weiße Tennisröcke und -kleider. Wähle zwischen relaxten und enganliegenden Schnitten oder Modellen, die etwas höher auf der Taille sitzen und eine stützende Passform bieten.