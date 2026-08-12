Laufshorts mit Handytaschen und Reißverschlusstaschen: mehr Freiheit beim Laufen
Von der kurzen Runde nach der Arbeit bis hin zum Trailrunning am Wochenende – dank unserer Laufshorts mit Taschen bist du für jedes Abenteuer bereit. Diese Multitalente sind perfekt für Handy, Bankkarten und andere Essentials und vereinen somit praktische Details mit leistungsstarken Features.
Wenn du an deiner neuen Bestmarke arbeitest, machen selbst die kleinsten Dinge einen großen Unterschied. Deswegen statten wir unsere Laufshorts mit Handytaschen aus – schließlich solltest du dich beim Laufen nicht um deine Wertsachen sorgen müssen. Hier erwartet dich aber auch jede Menge Tragekomfort. Dafür sorgen elastische Stoffe und seitliche Schlitze an den Beinen, die optimale Bewegungsfreiheit versprechen. Gleichzeitig ermöglichen Stretch-Taillenbünde und integrierte Tunnelzüge eine verstellbare Passform und einen zuverlässigen Sitz. Du möchtest bei schwachem Licht gut sichtbar sein? Dann hol dir Nike Shorts mit Reißverschlusstaschen und reflektierenden Akzenten.
Marathon-Training. Blitzschnelle Sprints. Jogging mit der ganzen Familie. Wo und wie auch immer du am liebsten läufst, du kommst dabei sicherlich ins Schwitzen. Wenn du dir also eine kurze Laufhose mit Taschen holen möchtest, solltest du auf Stoffe mit unserer innovativen Nike Dri-FIT Technologie vertrauen. Diese Fasern leiten den Schweiß von der Haut weg, damit er schneller verdunstet – für angenehme Kühle und ein trockenes Tragegefühl. Also sichere dir deine Nike Laufshorts mit Handytasche und genieße dank der atmungsaktiven, leichten Materialien jeden Kilometer.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du möchtest uns dabei unterstützen? Dann achte auf Laufshorts mit Taschen, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Dieses Label bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.