Winter-Outfits & -Kleidung

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Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
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Nike Academy
Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
€ 79,99
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
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Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
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Jogger für ältere Kinder
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Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Kurzarm-Funktionsoberteil (Herren)
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Dri-FIT Kurzarm-Funktionsoberteil (Herren)
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt für ältere Kinder
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Sweatshirt für ältere Kinder
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Nike Tempo
Nike Tempo Repel-Laufjacke für Damen
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Repel-Laufjacke für Damen
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Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Damen-Laufjacke
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Damen-Laufjacke
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
Jogger für ältere Kinder
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
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Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
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Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew-Trainingssocken (6 Paar)
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Nike Everyday Cushioned
Crew-Trainingssocken (6 Paar)
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Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Crew-Trainingssocken (3 Paar)
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Nike Everyday Lightweight
Crew-Trainingssocken (3 Paar)
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Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro
Nike Pro Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
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Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
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Nike Performance Cushioned Crew
Nike Performance Cushioned Crew Kinder-Trainingssocken (6 Paar)
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Nike Performance Cushioned Crew
Kinder-Trainingssocken (6 Paar)
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Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew-Trainingssocken (3 Paar)
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
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Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
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NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Tennis-Crew-Socken (2 Paar)
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Tennis-Crew-Socken (2 Paar)
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
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Nike Pro
Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Nike Pro
Nike Pro Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
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Nike Pro
Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
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Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
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Nike Pro
Nike Pro Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
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Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
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Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleece-Kapuzenjacke für Herren
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Nike Pro
Nike Pro Fitness-Longsleeve mit Stehkragen für Herren
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Fitness-Longsleeve mit Stehkragen für Herren
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Rundhalsshirt (Herren)
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Dri-FIT Rundhalsshirt (Herren)
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Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT Hose (Herren)
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Dri-FIT Hose (Herren)
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Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleece-Hose mit Bündchen (Herren)
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Fleece-Hose mit Bündchen (Herren)
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Nike Tech
Nike Tech Oversize-Webhose (Herren)
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Oversize-Webhose (Herren)
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Nike Windrunner
Nike Windrunner Herren-Daunenjacke
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Herren-Daunenjacke
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Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
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Nike Tech
Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
€ 119,99
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
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Nike Tech
Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
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Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Mittellange Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Sportswear All Day Play
Mittellange Therma-FIT-Puffer-Jacke mit weiter Passform (ältere Kinder)
€ 99,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
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Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
€ 109,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Hoodie (Herren)
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Hoodie (Herren)
€ 99,99
Nike Dry
Nike Dry Dri-FIT-Fleece-Fitnessshorts für Herren
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Dri-FIT-Fleece-Fitnessshorts für Herren
€ 49,99
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
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Repel-Jacke mit Kapuze für ältere Kinder
€ 64,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-Rollkragenoberteil (Herren)
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€ 99,99
Nike Swift
Nike Swift Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
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Nike Swift
Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
€ 119,99
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT-Puffer-Weste mit weiter Passform (ältere Kinder)
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Nike Sportswear All Day Play
Therma-FIT-Puffer-Weste mit weiter Passform (ältere Kinder)
€ 74,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
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Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
€ 79,99
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
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Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
€ 94,99
Nike Tech
Nike Tech Webjacke (ältere Kinder, Jungen)
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€ 79,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Herren-Tights
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder
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Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT Laufjacke (Damen)
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Nike Swift
Therma-FIT Laufjacke (Damen)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Hochflorige Fleecejacke für Damen
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Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT Laufweste (Damen)
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Nike Swift
Therma-FIT Laufweste (Damen)
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Hose (Herren)
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Dri-FIT Hose (Herren)
€ 109,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Therma-FIT Daunen-Pufferjacke (Herren)
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Therma-FIT Daunen-Pufferjacke (Herren)
€ 199,99
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
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Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
€ 74,99
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Laufweste mit Daunenfüllung für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Laufweste mit Daunenfüllung für Herren
€ 179,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized Kapuzenjacke (Herren)
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Oversized Kapuzenjacke (Herren)
€ 79,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufhose für Herren
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufhose für Herren
€ 119,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Herren)
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Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Herren)
€ 109,99
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Kapuzenjacke mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
Recyclingmaterialien
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Performance-Kapuzenjacke mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
€ 84,99
Nike Multi
Nike Multi Strickhose (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Strickhose (ältere Kinder)
€ 37,99
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Hose (Herren)
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Hose (Herren)
€ 89,99
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
Recyclingmaterialien
ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
€ 499,99
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Storm-FIT Jacke (Herren)
€ 299,99
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Langarmshirt mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary NanoKnit
Performance-Langarmshirt mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
€ 74,99
Nike Everyday Plus „Rift“
Nike Everyday Plus „Rift“ Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
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Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
€ 15,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Storm-FIT Aerogami-Laufjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Storm-FIT Aerogami-Laufjacke (Herren)
€ 224,99
Nike Tech
Nike Tech Webjacke (Herren)
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Webjacke (Herren)
€ 119,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleece-Rundhalsshirt für Herren
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Fleece-Rundhalsshirt für Herren
€ 94,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT UV-Hose (Herren)
€ 139,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear Club Fleece
Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
€ 69,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Herren
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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Herren
€ 119,99
Nike Stride
Nike Stride Mid Layer mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss fürs Laufen (Herren)
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Nike Stride
Mid Layer mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss fürs Laufen (Herren)
€ 69,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger (Mädchen)
€ 69,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Chinohose mit Dri-FIT-Technologie und schmaler Passform (Herren)
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Chinohose mit Dri-FIT-Technologie und schmaler Passform (Herren)
€ 119,99
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Schneejacke
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Nike ACG "Mystery Lights"
Schneejacke
€ 399,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Hose (Herren)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Hose (Herren)
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Therma-FIT Daunen-Pufferjacke (Herren)
Nike Sportswear Club
Therma-FIT Daunen-Pufferjacke (Herren)
€ 199,99
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
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Nike Therma
Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
€ 74,99
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Laufweste mit Daunenfüllung für Herren
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Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Laufweste mit Daunenfüllung für Herren
€ 179,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized Kapuzenjacke (Herren)
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Oversized Kapuzenjacke (Herren)
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufhose für Herren
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Dri-FIT ADV Laufhose für Herren
€ 119,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Herren)
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Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Herren)
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Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Kapuzenjacke mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
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Nike Primary NanoKnit
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Nike Multi
Nike Multi Strickhose (ältere Kinder)
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Strickhose (ältere Kinder)
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Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Hose (Herren)
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Hose (Herren)
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ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
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ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
€ 499,99
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT Jacke (Herren)
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Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Storm-FIT Jacke (Herren)
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Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Langarmshirt mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
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Nike Primary NanoKnit
Performance-Langarmshirt mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
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Nike Everyday Plus „Rift“
Nike Everyday Plus „Rift“ Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
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Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
€ 15,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Storm-FIT Aerogami-Laufjacke (Herren)
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Nike AeroSwift
Storm-FIT Aerogami-Laufjacke (Herren)
€ 224,99
Nike Tech
Nike Tech Webjacke (Herren)
Nike Tech
Webjacke (Herren)
€ 119,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleece-Rundhalsshirt für Herren
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Fleece-Rundhalsshirt für Herren
€ 94,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-Hose (Herren)
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Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV-Hose (Herren)
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear Club Fleece
Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Herren
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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Herren
€ 119,99
Nike Stride
Nike Stride Mid Layer mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss fürs Laufen (Herren)
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Nike Stride
Mid Layer mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss fürs Laufen (Herren)
€ 69,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger (Mädchen)
€ 69,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Chinohose mit Dri-FIT-Technologie und schmaler Passform (Herren)
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Nike 24.7 PerfectStretch
Chinohose mit Dri-FIT-Technologie und schmaler Passform (Herren)
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Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Schneejacke
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Nike ACG "Mystery Lights"
Schneejacke
€ 399,99

Winterkleidung: Schutz vor der Kälte

Ob beim Laufen oder im Fitnessstudio – unsere Winter-Outfits halten dich warm. Entdecke Styles mit Nike Therma-FIT Technologie, die deine natürliche Körperwärme reguliert, damit dir auch bei sinkenden Temperaturen nicht kalt wird. Gestepptes Material auf der Brust isoliert zusätzlich, während Mesh-Einsätze für die nötige Atmungsaktivität sorgen. Sei mit einer leichten, wasserabweisenden Jacke für jedes Wetter gerüstet. Versteckbare Kapuzen lassen sich im Kragen verstauen, sodass du dich ungestört auf deine Leistung konzentrieren kannst.


Wir bei Nike wissen, dass Winterkleidung mehr leisten muss. Unsere langärmeligen Trainingsoberteile aus dehnbarem Strick passen sich deinen Muskeln an und lassen sich nahtlos unter dickeren Schichten tragen. Performance-Socken bieten dir beim Training gepolsterten Komfort. Für maximale Gemütlichkeit gibt es leichte Fleece-Styles, die innen und außen superweich sind, damit du warm bleibst und gleichzeitig voll beweglich bist. Stehst du auf den Baggy-Look? Dann entdecke unsere lässigen Modelle mit überschnittenen Schultern und weiten Ärmeln. Flache Nähte verhindern jegliches Reiben, damit dich nichts vom Training ablenkt.


Wenn du an deine Grenzen gehst, können Details den entscheidenden Unterschied machen. Unsere Wintermode umfasst Rollkragenpullover, die deinen Hals warmhalten. Außerdem haben wir Modelle mit Daumenlöchern, die zusätzlichen Schutz an den Armen bieten. Jogginghosen und Jacken mit praktischen Reißverschlusstaschen sichern deine Essentials – egal, wie schnell du unterwegs bist. Dank der Kordelzüge am Bund kannst du die Passform deines Outfits individuell anpassen und erhältst so maximale Bewegungsfreiheit.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Winterbekleidung mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.